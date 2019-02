AGROMAFIE: 24,5MLD D'AFFARI

giovedì 14 febbraio 2019ROMA - ''Il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie e' salito a 24,5 miliardi di euro con un balzo del 12,4% nell'ultimo anno con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell'economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere circolazione delle merci e dei capitali''. Lo ha reso noto la Coldiretti, in occasione della presentazione a Roma del sesto Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia elaborato in collaborazione con Eurispes e Osservatorio sulla criminalita' nell'agroalimentare. Secondo l'indagine, si tratta di una rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita. Le nuove leve mafiose in parte proverrebbero dalle tradizionali ''famiglie'' che hanno indirizzato figli, nipoti e parenti vari agli studi in prestigiose universita' italiane e internazionali e in parte sono il prodotto di una operazione di ''arruolamento'', riccamente remunerato, di operatori sulle diverse piazze finanziarie del mondo. ''Si tratta di persone colte, preparate, plurilingue, con importanti e quotidiane relazioni internazionali al servizio del business mafioso - ha spiegato Coldiretti - che, proprio grazie a loro, assume e consolida un carattere transnazionale e globale. I poteri criminali si 'annidano' nel percorso che frutta e verdura, carne e pesce, devono compiere per raggiungere le tavole degli italiani passando per alcuni grandi mercati di scambio fino alla grande distribuzione distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l'imprenditoria onesta''.