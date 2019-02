GERMANIA A CRESCITA ZERO

giovedì 14 febbraio 2019BERLINO - L'economia tedesca ha ristagnato nel quarto trimestre del 2018, segnando zero ed evitando così una recessione tecnica, che è di due trimestri consecutivi di contrazione. Lo indicano i dati preliminari dell'Ufficio Federale di Statistica. Il prodotto interno lordo è rimasto invariato rispetto al terzo trimestre, quando l'economia si era ridotta dello 0,2%. Gli economisti avevano previsto un modesto aumento dello 0,1%. I contributi positivi alla crescita sono venuti principalmente dalla domanda interna. Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti fortemente, soprattutto nel settore delle costruzioni, dei macchinari e delle attrezzature. La spesa delle famiglie è cresciuta leggermente, mentre la spesa pubblica è aumentata notevolmente. Nel frattempo, il commercio estero non è riuscito a dare un contributo positivo alla crescita nel quarto trimestre, con un aumento sequenziale sia delle esportazioni che delle importazioni. Su base annua, il Pil è aumentato dello 0,9% non corretto nel quarto trimestre, dopo un aumento dell'1,1% nei tre mesi precedenti. Gli economisti si aspettavano un'espansione dello 0,8%. In base al calendario corretto, il Pil è cresciuto dello 0,6% su base annua nel quarto trimestre, dopo aver registrato un aumento dell'1,1% nei tre mesi precedenti. Gli economisti avevano previsto una crescita dello 0,8%. La crescita del Pil corretto per l'intero anno del 2018 è stata rivista al ribasso all'1,4%, dall'1,5%. La crescita è stata la più debole dal 2013, quando l'economia era cresciuta dello 0,5%.