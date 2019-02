SCONTRO TRA MERKEL E CDU

mercoledì 13 febbraio 2019BERLINO - Angela Merkel punta ancora su una ''soluzione europea'' per risolvere le controversie tra i Paesi sui migranti. E, al tempo stesso, oppone un freddo ''no comment'' alle dichiarazioni della nuova leader della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, che in un'intervista televisiva per la prima volta ha evocato una ''chiusura delle frontiere come ultima ratio'' se si ripresentasse un'emergenza profughi come quella del 2015, quando quasi un milione di persone fu accolto in Germania. Freddezza che è unanimemente interpretata come una frattura all'interno del Cdu tra la Merkel e la nuova presidente. ''Abbiamo gia' raggiunto molto nella gestione del flussi migratori'', ha detto la cancelliera tedesca dopo un incontro con il premier lussemburghese Xavier Bettel a Berlino. Comunque, ''per me e' sempre necessario in approccio europeo'', ha aggiunto Merkel. Ad una domanda sulle discussioni in atto nel suo partito, la Cdu, sulle politiche sui migranti - che molti osservatori hanno interpretato come un modo per prendere le distanze dalla stessa cancelliera - l'ex ''ragazza dell'est'' si e' limitata dire che lei non ha partecipato agli incontri: ''La mia posizione in merito e' nota''. Merkel - che e' stata presidente della Cdu per 18 anni prima di lasciare il posto a Kramp-Karrenbauer - si e' sempre detta contraria a decisioni unilaterali da parte della Germania, compreso il tema di respingimenti ai confini tedeschi. ''Il credo che nel 2015 abbiamo realizzato qualcosa di straordinario in una situazione molto difficile dal punto di vista umanitario'', ha concluso la cancelliera.