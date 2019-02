SINDACO CON I PASTORI

mercoledì 13 febbraio 2019PORTO TORRES - Il sindaco di Porto Torres (Sassari) ha partecipato stamattina alla manifestazione dei pastori sardi in piazza per protestare contro il prezzo troppo basso del latte, e ha espresso la totale solidarietà per una vertenza che coinvolge tutta la Sardegna. Lo rende noto il Comune di Porto Torres. ''Oggi abbiamo manifestato anche a Porto Torres per riconoscere il valore di un lavoro estremamente sacrificante e a difesa di una grande e importante fetta del patrimonio della nostra terra - ha detto il sindaco Sean Wheeler - per la nostra città, che ha vissuto l'industria e ha abbandonato quella che è la tradizione economica sarda, questa protesta può apparire un po' più lontana, ma non è assolutamente così.Intorno a noi, in tutta la Nurra, c'è una grandissima comunità di persone che lavorano sodo tutti i giorni per portare nelle tavole sarde e italiane prodotti eccellenti''. ''I prodotti della Sardegna vanno valorizzati - prosegue il sindaco - e al pecorino va riconosciuto il giusto valore. Il latte ha un costo troppo basso rispetto a quella che è la sua qualità. Ritengo che il pecorino sia superiore rispetto ad altri formaggi italiani ben più celebrati. Il Comune di Porto Torres e tutta la città sono a fianco della produttività di questa terra: anche noi lottiamo con i pastori e chiediamo che venga ridisegnata tutta la filiera in modo da correggere i meccanismi distorti che hanno ingannato i prodotti di questa terra''.