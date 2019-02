USA:BOOM ESTRAZIONE PETROLIO

mercoledì 13 febbraio 2019WASHINGTON - La produzione petrolifera statunitense potrebbe battere tutti i record nei prossimi due anni: e' quanto emerge da uno studio pubblicato martedi' dall'Energy Information Administration (Eia), divisione del dipartimento dell'Energia Usa, che prevede anche un leggero aumento dei prezzi. Ormai da anni, gli Usa hanno raggiunto la completa autosufficienza per il petrolio. E ora, la produzione di petrolio greggio Usa dovrebbe salire a una media di 12,4 milioni di barili al giorno nel 2019 e 13,2 milioni di barili al giorno nel 2020. ''L'Outlook energetico a breve termine di febbraio rivede le previsioni per la produzione di petrolio greggio negli Stati Uniti nel 2019 e nel 2020, prevedendo un aumento della crescita in entrambi gli anni'', ha commentato il direttore dell'Eia, Linda Capuano, illustrando i contenuti dello studio. Capuano ha attribuito la spinta in parte alla continua crescita dal bacino del Permiano del Texas e del Nuovo Messico, e in parte alla produzione nel Golfo del Messico. Gli Stati Uniti hanno superato la Russia e l'Arabia Saudita in termini di produzione di petrolio greggio lo scorso settembre. Secondo l'Eia i prezzi del petrolio dovrebbero aumentare dalla media di gennaio di 59 dollari al barile a una media di 61 dollari al barile nel 2019 e 62 dollari al barile nel 2020.