SPAGNA: GOVERNO CADE A BREVE

mercoledì 13 febbraio 2019MADRID - Non è solo il governo della Germania, ad essere ad un passo dalla caduta. Anche quello spagnolo sta per precipitare. Il ministro delle Finanze spagnolo, Maria Jesus Montero, ha cercato ieri, 12 febbraio, di difendere a spada tratta il progetto di bilancio per il 2019, attraverso argomenti strettamente socio-economici, nel tentativo di spingere Erc e PdeCat a non ostacolare l'approvazione del testo che prevede un forte aumento degli investimenti in Catalogna e in generale il miglioramento della qualita' di vita dei cittadini. Lo scrive il quotidiano ''El Pais'', aggiungendo che il tentativo della Montero e' stato pero' vano e il primo ministro Pedro Sanchez si e' ormai rassegnato al fatto che la sua manovra non sara' mai approvata. ''Questo governo non vuole ne' puo' discutere di temi che superano i confini della Costituzione'' e non inserira' ''il diritto all'autodeterminazione'' all'ordine del giorno, ha messo in chiaro la Montero, in riferimento all'ultimatum lanciato dai partiti indipendentisti, che hanno vincolato il loro via libera al bilancio a un gesto concreto dell'esecutivo a favore del processo di indipendenza della Catalogna. Le posizioni fra i secessionisti e il governo di minoranza sono dunque lontane e, salvo sorprese dell'ultima ora, oggi verra' cassata definitivamente la manovra di Sanchez, con un importante passo avanti verso il voto anticipato che a questo punto potrebbe addirittura coincidere con le elezioni europee di maggio.