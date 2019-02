IL RAGLIO DI VERHOFSTADT

mercoledì 13 febbraio 2019La 'prima' di Giuseppe Conte sul palco della plenaria di Strasburgo e' occasione di un concitato 'j'accuse' mosso dalle tradizionali forze politiche europee, Popolari, Socialisti, Alde e Verdi. Il piu' duro il capo delegazione dell'Alde Guy Verhofstadt che, in un intervento tutto in italiano, accusa il presidente del Consiglio di essere il ''burattino di Matteo Salvini e Luigi Di Maio''. Alcuni interventi ''non andrebbero commentati'', replica Conte, perche' ''non offendono solo il sottoscritto ma l'intero popolo che rappresento''. ''Un capogruppo ha detto del burattino a chi rappresenta il popolo italiano: io non lo sono e non mi sento. Sono orgoglioso di interpretare la voglia di cambiamento del popolo italiano. Forse - attacca - i burattini sono quelli che rispondono a lobby, gruppi di potere e comitati di affare''. Conte non ci sta a incassare neanche le critiche di chi gli rimprovera il fuorionda con Angela Merkel. ''Mi e' stato detto, e anche qui esuliamo dal dibattito franco, aspro e politico, che mi dovrei vergognare per un frammento di conversazione origliato illegittimamente tra me e la cancelliera Merkel. Vorrei ricordare a chi ha osato vergognarsi pubblicamente per mio conto che forse c'e' stato in passato un esponente di un partito che ha ben altri record rispetto alla cancelliera Merkel in termini apprezzamenti. Forse allora non ci si e' vergognati'', dice, con riferimento indiretto alla famosa battuta sulla cancelliera tedesca intercettata a Silvio Berlusconi.