LEGA AL 33% M5S AL 23%

mercoledì 13 febbraio 2019Dal 4 Marzo 2018 i rapporti di forza nella maggioranza si sono invertiti: la Lega dal 17,7 è salita fino al 33% con un balzo di quasi 16 punti, mentre il M5S ha fatto la strada inversa, scendendo dal 32,7 al 23. E' il quadro che emerge da una rilevazione pubblicata da ''Qn'' elaborata da Noto Sondaggi, che in sostanza conferma il risultato delle regionali in Abruzzo. I numeri, secondo ''Qn'', denotano il ''disincanto'' dell'elettorato cinquestelle: solo il 60% di chi lo scorso 4 marzo li votò, oggi lo rifarebbe. Il 15% degli interpellati voterebbe centrosinistra e un ulteriore 20% metterebbe la croce sul simbolo della Lega. Nella militanza 5stelle c'è delusione per le misure del governo: uno su tre non è soddisfatto da quanto fatto finora; il 30% considera che le promesse fatte non sono state mantenute e il 38% esprime giudizio negativo sull'alleanza con la Lega. Molto buono è invece il giudizio sul decreto dignità e il reddito di cittadinanza (rispettivamente l'82% e il 78% è a favore dei due provvedimenti) ma sulla vicenda dell'Ilva il consenso scende al 18% e solo il 20% approva la scelta di dare il via libera alla Tap. Promossa invece la linea tenuta dal Movimento sulla Tav: il 55% degli intervistati la approva.