RIXI: NO TAV E' IDEOLOGIA?

mercoledì 13 febbraio 2019GENOVA - Il vero tema non e' l'analisi costi-benefici ma se si vuole fare o no la Tav. Se la si vuole fare, i modi per risparmiare soldi pubblici ci sono. Se non la si vuole fare per questioni ideologiche e' uno scenario assurdo, a cui non voglio neanche pensare. Il viceministro ai Trasporti, il leghista Edoardo Rixi, in una intervista a ''La Stampa'' tiene il punto sulla necessita' dell'alta velocita' Torino-Lione. Si dice convinto che nel governo prevarra' il buonsenso sulle barricate ideologiche ma tiene aperta la porta di un possibile referendum. Per il viceministro, l'analisi costi-benefici e' una bocciatura prevedibile. Ma crede che ci siano margini per migliorare l'opera sul versante dei costi, ad esempio portando la percentuale di fondi europei dal 40 al 50 per cento, risparmiando un paio di miliardi. Il vero tema tuttavia e' un altro. Se si vuole fare l'opera oppure no. Se la si vuole fare, i modi per risparmiare sui costi ci sono. Se non la si vuole fare e' un altro conto: ma e' uno scenario che non voglio prendere neanche in considerazione. Perche' - continua - non possiamo certo azzerare i collegamenti su ferro con la Francia, limitando la penetrazione dei porti liguri in Europa. Ad oggi il traffico merci con la Francia e' al 7 per cento, diviso tra uno 0,5 per cento della Genova-Ventimiglia, quasi inesistente per il problema del binario unico, e il resto che viaggia attraverso il Frejus: su quella linea pero' serviranno circa due miliardi per metterla a norma sul versante della sicurezza. Ma questi soldi non li hanno inseriti nell'analisi.