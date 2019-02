HAMBURGHERIA SOTTO SEQUESTRO

mercoledì 13 febbraio 2019TORINO - I carabinieri del comando provinciale di Torino nell'ambito del'inchiesta denominata Avatar, nell'ambito della quale nei giorni scorsi sono stati arrestati sei imprenditori, hanno sequestrato 29 società per un volume d'affari riferibile all'anno di imposta 2017 di complessivi 250 milioni di euro. Tra le società coinvolte c'è anche l’hambugheria di Eataly di Settimo Torinese, come riporta la versione online del quotidiano La Stampa. I militari di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori di società attive nel settore energetico e consulting finanziario, delle quali 8 con relative unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro. In particolare, è stato accertato che il sodalizio criminoso (con il coinvolgimento a vario titolo di complessivi 31 indagati), mediante reiterate intestazioni fittizie e società artatamente create anche con uso di identità false e inesistenti ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro.