MILANO:ANTAGONISTI ARRESTATI

giovedì 13 dicembre 2018Sono 75 le persone indagate a vario titolo a Milano nell'ambito di un'inchiesta del nucleo informativo dei carabinieri del capoluogo lombardo su una presunta Associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. Indagine, coordinata dal pm Piero Basilone del pool antiterrorismo diretto dal procuratore Alberto Nobili, che questa mattina ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per nove persone (di cui sette effettivamente notificate) gravitanti nel ''Comitato abitanti Giambellino Lorenteggio'', legato allo spazio sociale antagonista ''Base di solidarietà popolare'' di via Manzano. ''Non si tratta di occupazioni alla 'Robin-Hood', qui si muove un sedicente comitato composto complessivamente da una 50ina di persone tra aderenti e simpatizzanti, che in totale dispregio delle gradutatorie per le assegnazioni, hanno occupato abusivamente e con la forza alloggi di edilizia popolari sgombri che spettavano ad altre persone'' ha spiegato Alberto Nobili, aggiungendo che questi appartamenti venivano poi ''assegnati a persone con una visione politica a loro vicina, allo scopo di implementare la fascia del consenso territoriale e di assumere un controllo di una zona 'sensibile' come quella di Giambellino-Lorenteggio, creando un fronte contrapposto alle Istituzioni che quando sono intervenute per ripristinare l'ordine, sgomberando un'appartamento occupato abusivamente per darlo a chi ne aveva il diritto, si sono trovate di fronte questo Comitato che, forte anche delle persone di cui avevano acquisito il consenso, ha fronteggiato con violenza le forze dell'ordine''.