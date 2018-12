GILET GIALLI SABATO A PARIGI

giovedì 13 dicembre 2018Il movimento dei ''gilet gialli'' ha annunciato che ''manifesterà sabato'' in tutta la Francia. Nessun passo indietro quindi nonostante l'appello del governo a fermare la mobilitazione alla luce dell'attentato di Strasburgo. ''Le persone'' che fino ad ora si sono mobilitate ''manifesteranno sabato'', ha dichiarato Maxime Nicolle, rappresentante del movimento di protesta parlando simbolicamente davanti alla Salle du Jeu de Paume a Versailles, uno dei luoghi della Rivoluzione francese del 1789. ''Non soltanto le persone'' sono più mobilitate ''che mai'' ma dopo le dichiarazioni di Macron di lunedì ''la gente che non ha ancora partecipato'' fino ad ora ''ha deciso di prendere parte'' alle manifestazioni. Al suo fianco Priscillia Ludosky, che ha lanciato la petizione contro l'aumento delle tasse sui carburanti all'origine della contestazione. ''Credo che l'Europa stia diventando pazza. Ci sono partiti estremisti, violenze e rivolte, e loro si comportano come se tutto andasse bene, come se non fosse cambiato niente e i popoli fossero innamorati dell'Europa, mentre invece sta montando l'odio. L'Europa ha poco tempo per cambiare strada e fare in modo di essere amata''. E' il monito dell'economista francese Jean Paul Fitoussi, in una sua dichiarazione di oggi. ''Lo dimostrano i Gilet Gialli che denunciano come le politiche di austerita' implementate per ragioni di vincoli europei abbiano condotto a questa situazione''. Il governo francese presenterà mercoledì prossimo in Consiglio dei ministri un progetto di legge che riprenderà ''l'insieme delle misure'' annunciate da Macron per provare a placare la crisi scatenata dal movimento di protesta dei ''gilet gialli''. Ora la Commissione Ue che dirà?