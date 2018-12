VITO CRIMI HA RAGIONE!

giovedì 13 dicembre 2018''Cambia il tema ma continuano a sparare fake news. Questa volta il bersaglio è il divieto di incrociare in un'unica proprietà tv nazionali e giornali, appena inserito in manovra. Facciamo un po' di chiarezza. Il divieto, per chi possiede tv nazionali, di acquisire partecipazioni in imprese editoriali esiste dal 2005. Lo ripetiamo: il divieto esiste ed è in vigore da 13 anni. E pensate un po', in tutto questo tempo siamo sopravvissuti noi e sono sopravvissute le televisioni''. Lo scrive il sottosegretario con delega all'editoria, Vito Crimi (M5S). ''Il divieto è stato introdotto con il decreto legislativo n. 177 del 2005 (art. 43, comma 12). La norma prevedeva che per cinque anni (fino al 2010) non si potessero possedere contemporaneamente tv nazionali e giornali. Forse qualcuno sperava che gli ''incompetenti'' al governo facessero un errore e non vedessero la norma, così da poter allargare il suo già grande potere di controllo sui media. Beh, avete fatto male i calcoli. Non c'è più trippa per i vostri comitati d'affari!Ora, è dal 2010 che l'Agcom e l'Agcm (Autorità garanti delle Comunicazioni e della Concorrenza e del Mercato) denunciano che se questa norma dovesse cessare i suoi effetti, il pluralismo sarebbe in pericolo. Avete capito bene: se viene meno la norma che impedisce la concentrazione di giornali e tv in un'unica proprietà, il pluralismo è in pericolo. Dal 2005, tutti i governi di centro destra e centro sinistra hanno sempre prorogato questo sacrosanto divieto. Tutti, per 13 anni. Ora che il MoVimento 5 Stelle è al governo perché dovremmo limitarci a prorogarlo di un solo anno? Possiamo fare di meglio, puntare alla semplificazione e renderlo definitivo. Sbagliato?''