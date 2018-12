FONTANA: CURIOSO APPELLO...

giovedì 13 dicembre 2018MILANO - ''E' curioso questo appello dopo che per mesi ci hanno detto che siamo degli inquinatori perché usiamo i termovalorizzatori. Valuteremo''. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della Conferenza delle Regioni ha commentato l'appello della sindaca di Roma, Virginia Raggia, sull'emergenza rifiuti. ''A questo punto bisogna chiarire - aggiunge Fontana - perché se i termovalorizzatori inquinano, e quindi la risposta sarebbe 'no', non possiamo contribuire ad inquinare ulteriormente l'aria della mia regione. Se invece si riconosce che i termovalorizzatori non inquinano in maniera preoccupante allora il discorso si potrà rifare''. Fontana ha spiegato che ''la Lombardia è sempre molto solidale con le altre regioni, ma a volte quando si chiede solidarietà da parte delle altre regioni, magari uno si aspetterebbe una risposta più positiva''. Contatti con la Regione Lazio? ''No, nessuno ci ha chiesto niente'', taglia corto Fontana.