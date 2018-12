MAY SUPERA VOTO FIDUCIA

giovedì 13 dicembre 2018LONDRA - Il primo ministro britannico Theresa May e' sopravvissuto al tentativo della sua stessa maggioranza di sfiduciarla. Il voto, che si e' tenuto nella serata di ieri 12 dicembre, ha visto May incassare il sostegno di 200 parlamentari conservatori, ma ben 117 esponenti della maggioranza conservatrice le hanno votato contro. Politicamente, l'esito del voto rappresenta una ferita quasi mortale per May, che certifica la profonda spaccatura interna ai Tory e aumenta ulteriormente i dubbi in merito all'accordo tra il primo ministro britannico e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il premier ha tenuto una conferenza stampa all'esterno del n.10 di Downing Street dopo aver appreso il risultato della mozione, affermando che ora il Partito conservatore si trova a reggere una ''rinnovata missione'' per ''dare ai cittadini quella Brexit per cui hanno votato, riunire il paese e costruire un Regno Unito che funzioni davvero per tutti''. La fronda interna ai Conservatori, che giudica inaccettabili i termini dell'accordo negoziato da May con l'Ue, hanno pero' salutato i 117 voti di sfiducia a Mau come una chiara indicazione che l'accordo e' profondamente impopolare tra i ranghi della maggioranza alla Camera dei Comuni.