TERRORISTI ISLAMICI GANGSTER

giovedì 13 dicembre 2018Gli ultimi episodi di terrorismo di matrice islamica avvenuti in Europa, come l'attentato che ha colpito Strasburgo l'11 dicembre scorso, dimostrano un importante mutamento nei terroristi, che ''da religiosi sono diventati criminali''. E' quanto sostiene Peter Neumann, esperto di terrorismo e fondatore del Centro internazionale per le ricerche sulla radicalizzazione e la violenza politica, che ha sede a Londra. In un'intervista al quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', Neumann spiega che ''i terroristi musulmani con cui abbiamo oggi a che fare provengono spesso dagli ambienti della criminalità, si sono radicalizzati in maniera autonoma, ma non sono realmente interessati alla religione'' . Spesso, prosegue Neumann, i nuovi terroristi ''neanche conoscono i contenuti religiosi dello Stato islamico, ma lo considerano una sorta di strumento che offre soprattutto la possibilità di entrare nel paradiso islamico''. Neumann aggiunge quindi che, per gli apparati di sicurezza, diviene ''sempre piu' difficile monitorare i potenziali terroristi, poiche' entrano ed escono dagli ambienti criminali e da quelli del radicalismo religioso islamico''.