PRESO AFRICANO SPACCIATORE

giovedì 13 dicembre 2018LADISPOLI - Svolta nelle indagini sulla morte per overdose di una giovane 20enne, avvenuta a Ladispoli nel mese di ottobre 2017, presso l'abitazione della vittima. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto D.M.S., 41enne guineano, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. L'uomo, con precedenti per droga, e' gravemente indiziato per la morte della ragazza come conseguenza di altro reato e di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate dal momento del decesso quando i militari, al termine dei primi accertamenti, hanno avuto la conferma che la causa della morte era dovuta a overdose da sostanza stupefacente. A quel punto e' scattata una complessa e articolata attivita' investigativa coordinata dalla Procura di Roma, durante la quale sono stati ascoltati numerosi testimoni ed effettuati accertamenti tecnici e pedinamenti nonche' raccolti quanti piu' elementi utili alla ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla figura dello spacciatore di droga. Una volta individuato, l'indagato e' stato posto in stato di fermo ed e' stato accompagnato presso la Casa circondariale di Civitavecchia.