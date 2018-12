OPERAZIONE PIETRA FILOSOFALE

mercoledì 12 dicembre 2018Con l'operazione 'Pietra Filosofale', i finanzieri di Bologna hanno eseguito, in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata, 10 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), nonché numerose perquisizioni locali e personali. Le prove dell'esistenza dell'organizzazione criminale, che è risultata composta, a vario titolo, da 29 soggetti di diverse nazionalità (italiani, turchi, cinesi e rumeni), sono state acquisite dai militari di Bologna nel corso di complesse indagini anche di natura tecnica che si sono sviluppate nell'arco di oltre due anni. Al vertice dell'associazione, un cittadino turco di 50 anni che, utilizzando, tra gli altri, lo scalo aeroportuale di Bologna, raggiungeva la Toscana per raccogliere il denaro contante derivante presumibilmente da evasione fiscale di imprenditori cinesi del Pratese. Il denaro veniva impiegato, poi, per l'acquisto di oro di dubbia provenienza da compiacenti imprenditori dell'Aretino. Il metallo prezioso, così raccolto, veniva infine occultato nei bagagli da stiva dello stesso soggetto o di suoi complici ed esportato in Turchia o altri paesi esteri (tra cui la Spagna e la Grecia) dove veniva immesso nei mercati ufficiali del settore. Il ricavato, confluito sui conti correnti delle società turche riconducibili all'indagato, veniva quindi trasferito ad imprese rumene collegate allo stesso, per poi essere spostato su conti di società di comodo del Regno Unito, costituite dagli stessi imprenditori cinesi. Nel corso delle indagini, le Fiamme gialle bolognesi hanno sottoposto a sequestro oltre 70 chilogrammi di oro puro per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, nonché 260.000 euro in contanti.