MOLTI RIMPATRI DI EGIZIANI

mercoledì 12 dicembre 2018Nelle ultime settimane si e' verificata un'impennata di voli di rimpatrio forzato verso l'Egitto: lo annuncia il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta', Mauro Palma, sottolineando che il tutto avviene in una fase di interruzione istituzionale tra Italia e Egitto per il caso di Giulio Regeni. Tuttavia, nonostante questo, sottolinea Palma, ''si ha la sensazione che, viceversa, la collaborazione fra i due Paesi in tema di rimpatri forzati sia entrata in una fase di rilancio''. Il Garante, ''in quanto autorità responsabile lato sensu della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, esprime forti perplessita' sull'opportunita' di organizzare voli di rimpatrio forzato verso Paesi, come l'Egitto e la Nigeria, che non hanno istituito un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (l'Egitto in quanto Stato non firmatario dell'OPCAT e la Nigeria in quanto Stato firmatario che non ha ancora implementato le disposizioni riguardanti il Meccanismo nazionale di prevenzione)''. Dopo queste ''doverose premesse'', Palma annuncia che una delegazione del proprio Ufficio ha monitorato nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2018 un'operazione di rimpatrio forzato verso l'Egitto, nel corso della quale sono stati accompagnati nel Paese africano 16 egiziani precedentemente trattenuti nei Centri di Bari, Potenza e Trapani. ''L'operazione - racconta - si e' svolta in modo regolare, anche se permangono alcune delle criticità''. Fra queste: il mancato preavviso ai rimpatriandi, per altro non necessario, l'uso generalizzato e preventivo delle fascette in velcro ai polsi dei rimpatriandi, molti dei quali - per altro - condannati per reati violenti.