PRESA BANDA AFRICANI

mercoledì 12 dicembre 2018COMO - L'indagine della Squadra Mobile di Como era cominciata nel dicembre del 2017, dopo la denuncia di un gambiano, il quale aveva raccontato di aver dato denaro a un connazionale che viveva a Como perchè lo facesse giungere in Germania. E' stata quindi scoperto un gruppo, che organizzava l'ingresso illegale di stranieri dall'Italia in Svizzera ed in Austria, per fare poi raggiungere ai migranti la Germania. Ciascuno pagava tra i 150 e 300 euro. Gli indagati facevano arrivare gli stranieri a Milano e questi erano poi accompagnati nelle stazioni di Gallarate, Verona e Novara. Da li', in tarda serata o durante la notte, erano fatti salire a bordo di treni merci o container ai quali accedevano attraverso un taglio del telone per poi viaggiare in condizioni proibitive anche per il freddo. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe favorito il trasporto di diverse centinaia di persone molte delle quali giunte a destinazione, altre fermate dalla polizie di Austria, Germania e Svizzera nel corso di controlli. L'ordinanza riguarda quattro persone, due delle quali non ancora rintracciate, mentre altre due sono indagate a piede libero. La Questura di Como sottolinea la ''preziosa collaborazione delle polizie dei Paesi di confine e in particolare da parte della polizia cantonale svizzera alla quale va anche il merito di aver organizzato una riunione tecnica alla quale hanno partecipato rappresentanti della Polizia italiana, svizzera e tedesca e nel corso della quale e' emerso il grave allarme che il fenomeno stava creando principalmente in Germania, ma anche in Svizzera, dove le modalita' utilizzate avevano messo a repentaglio la sicurezza dei trasporti''.