CACCIA APERTA A CHEKATT

mercoledì 12 dicembre 2018STRASBURGO - Il killer di Strasburgo e' stato identificato con il nome completo di Cherif Chekatt, 29 anni. Lo riferisce la polizia francese. L'autore dell'attentato avvenuto a Strasburgo nella serata di ieri, 11 dicembre, era stato espulso dalla Germania nel 2017 al termine di una pena detentiva scontata nel paese. E' quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung''. L'attentatore, cittadino francese di origine nordafricana, era stato giudicato dal tribunale di Singen colpevole di rapina ed era stato condannato a una pena detentiva scontata in Germania. Rilasciato, l'uomo era stato deportato in Francia dalle autorita' tedesche. Attualmente, la polizia tedesca ha rafforzato i controlli ai confini tra Germania e Francia alla ricerca dell'autore dell'attentato avvenuto ieri a Bruxelles. Due fratelli del responsabile della sparatoria ai mercatini di Natale a Strasburgo sono in stato di fermo, uno dei quali schedato 'S' come lui, cioè un pericoloso estremista islamico capace di fare stragi e attentati. Lo ha riferito Le Figaro, mentre prosegue la massiccia operazione delle forze dell'ordine per catturare il 29enne.