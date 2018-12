CAPRIOTTI: TUTTO CONFISCATO

mercoledì 12 dicembre 2018Una confisca per un valore complessivo di circa 92 milioni di euro e' stata eseguita dalla Guardia di finanza a una nota famiglia di imprenditori romani, i fratelli Angelo e Roberto Capriotti, insieme con il padre Enzo: si tratta del capitale sociale e il patrimonio di 21 societa' italiane ed estere - queste ultime aventi sede negli Stati Uniti, nel Principato di Monaco e in Portogallo - rapporti finanziari, beni mobili registrati e 43 immobili, compreso un castello, e auto di lusso. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale nei confronti di Angelo Capriotti (nato nel 1961), di suo fratello Roberto (1964) e del padre Enzo (1935), che dopo ''complesse indagini'' coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno ''permesso di ricostruire l'assoluta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati dai proposti e dai loro familiari'' I tre esponenti della famiglia Capriotti, attiva sin dagli anni '70 con numerose societa' operanti nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici, sono stati arrestati nel 2014, ricorda in una nota la Gdf, per bancarotta fraudolenta. Tra loro emerge, per spessore criminale, Angelo, coinvolto nel 2012 in una vicenda di corruzione dell'allora Presidente della Repubblica di Panama e colpito, nel mese di aprile di quest'anno, da un'ulteriore misura cautelare per riciclaggio e intestazione fittizia di beni''. La confisca ha ad oggetto il capitale sociale e il patrimonio di 21 società italiane ed estere, rapporti finanziari, beni mobili registrati e 43 immobili per 92 milioni di euro.