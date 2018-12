CDU SI PREPARA A SCONFITTA

mercoledì 12 dicembre 2018BERLINO - Annegret Kramp-Karrenbauer, eletta presidente dei cristiano-democratici tedeschi nel weekend, potrebbe diventare cancelliera e succedere ad Angela Merkel, stando a un piano segreto della Cdu, di cui parla oggi la Bild. Dopo la svolta del partito, che ha fatto i conti con le dure sconfitte elettorali alle amministrative in Baviera e Assia, sono i socialdemocratici il fattore d'incertezza della Grosse Koalition: l'Spd lotta infatti con un calo nei consensi ormai strutturale, e sono stati da tempo superati anche dai Verdi. Secondo il tabloid il partito di Andrea Nahles potrebbe decidere di lasciare la coalizione dopo le europee, se andassero molto male, come previsto da tutti i sondaggi, o alla verifica di meta' mandato calendarizzata a settembre. In pratica, fa notare la Bild, dato che sono attesi risultati molto negativi alle europee sia dalla Cdu che dall'Spd, si stanno prendendo provvedimenti dando per scontato un'altra duplice dura sconfitta. In quel caso la Cdu potrebbe, sotto la guida di Karrenbauer, guidare un governo di minoranza, oppure una coalizione giamaika. La Merkel sarebbe disposta a lasciare per consentire ad 'AKK' di tutelare la sua eredita' al meglio e presentarsi alle elezioni del 2021 con il cosiddetto ''Kanzlerbonus'' (bonus del cancelliere), e cioè il vantaggio che presso gli elettori si ha per il fatto stesso di aver governato ed essere visibile, sempre che avvenga un effetto boomerang prodotto dalle europee. Fra gli scenari possibili ci sarebbe anche una reggenza temporanea dell'esecutivo da parte di Wolfgang Schaeuble, presidente del Bundetsag, che ha fatto guerra alla Merkel sostenendo il candidato Friedrich Merz, e quindi nuove elezioni.