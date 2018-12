GRECIA: STOP TAGLI PENSIONI

mercoledì 12 dicembre 2018ATENE - Il parlamento greco ha votato all'unanimita' a favore dell'annullamento dei tagli alle pensioni, misura che sarebbe dovuta scattare dal primo gennaio 2019. Il voto e' arrivato nella tarda serata di ieri dopo un lungo dibattito parlamentare caratterizzato da un botta e risposta tra governo e opposizione. ''E' giunto il momento che le persone vengano premiate per i loro sacrifici'', ha detto il primo ministro Alexis Tsipras ai parlamentari in vista del voto, definendo il passo un ''respiro necessario per il popolo del lavoro'', in riferimento agli anni dell'austerita' e dei programmi di salvataggio. I pensionati hanno visto i loro assegni ridursi fino al 40 per cento da quando la Grecia è stata di fatto commissariata dalla Troika (Ue-Bce-Fmi), senza scordare l'assoluta devastazione della sanità pubblica, con un aumento molto forte di morti per malattie curabili ma non più curate per tagli alla spesa sanitaria. Il parlamento ellenico ha deciso nei giorni scorsi di avviare una procedura accelerata per la cancellazione di un importante ciclo di tagli alle pensioni in programma a partire dal primo gennaio del prossimo anno, dopo che i creditori internazionali hanno annunciato che il provvedimento non sarebbe stato piu' utile all'equilibrio di bilancio del paese. Una commissione interna al parlamento di Atene avrebbe votato per discutere la cancellazione di una serie di articoli, relativi ad una legge approvata lo scorso anno, che avrebbero portato a tagli per circa l'un per cento del Pil. Stando ai dati della Commissione europea, il provvedimento avrebbe portato a tagli mensili per circa il 14 per cento ad 1,4 milioni di pensionati su un totale di 2,6.