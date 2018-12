PICCHIATORI ROSSI A BERLINO

mercoledì 12 dicembre 2018BERLINO - Sono sempre piu' frequenti a Berlino le azioni violente di Resistenza giovanile, gruppo politico di ispirazione maoista che ha il suo centro operativo nel quartiere di Neukoelln ed e' presente anche a Kreuzberg, Mitte e Wedding. Secondo il settimanale tedesco ''Die Zeit'', obiettivo delle violenze di Resistenza giovanile, considerata dalle autorita' di Berlino la piu' violenta formazione di estrema sinistra nella citta', sono ''tutti coloro che la pensano in maniera diversa'' dal gruppo. In particolare, sono stati vittime di aggressione da parte della formazione che ''si auto-rappresenta di sinistra, ma agisce come un gruppo di destra'' ma con metodi in realtà tipici dell'estremismo di sinistra anni Settanta del secolo scorso, persone senza fissa dimora, femministe, sostenitori del diritto di Israele all'esistenza, esponenti dei Verdi, di La Sinistra e anche ''comunisti che non condividono la linea di Resistenza giovanile''. Fondata nel 2015, la formazione maoista, che si definisce ''un'organizzazione giovanile antimperialista e rivoluzionaria sotto la guida del proletariato'' ha tra i suoi obiettivi ''la guerra di popolo in Germania'' per rovesciare il sistema politico del paese. Insomma, in Germania mancava solo questo...