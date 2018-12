FRONTIERE APERTE = STRAGI

mercoledì 12 dicembre 2018''Siamo stanchi di vedere queste situazioni drammatiche alle quali non ci vogliamo abituare. Non si puo' morire cosi', non si puo' sparare a persone inermi durante un mercatino di Natale. E' la guerra del terrore, e' la guerra dell'Islam radicalizzato all'Occidente. Il nostro dovere e' quello di non abbassare la guardia. Si pagano gli errori del passato, di una finta integrazione, di una apertura delle frontiere che ha determinato oggi la difficolta' a controllare i nostri territori''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Mattino Cinque', su Canale 5. ''Noi abbiamo il dovere di difendere le nostre tradizioni, di difendere i nostri cittadini, credo che l'Europa su questo si debba svegliare, che si debbano controllare le frontiere e ci debba essere il massimo del rigore possibile. Non possiamo abituarci a queste immagini. Siamo lontani dallo sconfiggere il terrorismo, credo che purtroppo ci vorra' del tempo ma intanto la politica deve fare molto di piu': occorre un controllo serrato dei nostri territori, dobbiamo avere presidi ovunque e chiaramente basta con l'immigrazione incontrollata, basta con l'apertura delle frontiere, basta con quel buonismo che ha determinato oggi la nostra impotenza''.