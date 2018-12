UE INCAPACE DI DIFENDERSI

mercoledì 12 dicembre 2018''Da Strasburgo arriva il segnale che l'Europa non e' capace di difendersi''. Roberto Maroni, ex Ministro dell'Interno, ai microfoni di '6 su Radio 1' commenta la notizia dell'attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo. ''Occasioni come i mercatini- spiega poi Maroni- sono particolarmente a rischio e la sicurezza andrebbe aumentata. Il giovane era stato classificato schedato con la famosa 'fiche S', con cui vengano indicati i soggetti considerati una potenziale minaccia per la sicurezza e non si capisce come una persona cosi' non fosse controllata, ad esempio come con un braccialetto elettronico. Da ex ministro dell'interno non riesco a capire. L'attentatore e' nato a Strasburgo ma e' di origine magrebina e questo richiama i temi dell'integrazione. Manca un'azione efficace da parte dell'Europa; la politica e chi governa dovrebbe prendere decisioni piu' severe su questi personaggi. Non si e' trattato di un problema di intelligence perche' era classificato con la 'S'. E' mancata la sanzione, l'attuazione dell'informazione arrivata dall'intelligence che il governo francese o qualcuno avrebbe dovuto fare''.