SALVINI:ELIMINARE TERRORISTI

mercoledì 12 dicembre 2018GERUSALEMME - ''Morti e feriti ai mercatini di Natale di Strasburgo. Per anni, da europarlamentare, questa citta' e' stata casa mia e quei mercatini erano un momento di gioia per tutti. Una preghiera per le vittime, ma le preghiere non bastano piu'. Il mio impegno, da uomo e da ministro, e' e sara' totale perche' i terroristi vengano trovati, bloccati, eliminati, in Europa e nel mondo, con ogni mezzo lecito necessario''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, stamattina, da Gerusalemme, dove si trova in visita ufficiale da ieri. ''Questa mattina si riunisce di urgenza il comitato di analisi strategica. C'è una situazione di massima attenzione da nord a sud per tutti i radicalizzati, terroristi e gli estremisti di ritorno. Occorre individuare, ricercare, bloccare e arrestare con ogni mezzo, verificare chi entra e chi esce da un Paese. Questo non e' un diritto ma un dovere per la difesa del territorio e dei confini''. E al riguardo di chi è arirvato ad esultare sui social network per l'attentato islamico di ieri sera a Strasburgo, Salvini ha dichiarato: La nostra polizia postale è all'avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro''.