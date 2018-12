SPERANZA PER SILVIA ROMANO

martedì 11 dicembre 2018Le autorita' keniote hanno arrestato uno dei tre rapitori della cooperante italiana Silvia Romano, sequestrata lo scorso 20 novembre nei pressi di Malindi, nel sud-est del Kenya. Lo ha reso noto il capo della polizia amministrativa keniota, James Akoru, citato dai media locali. Ibrahim Adan Omar, questo il nome del rapitore, si trovava nel villaggio di Bangale, nella contea di Tana River, quando la polizia lo ha arrestato confiscandogli un centinaio di proiettili e un kalashnikov. I dettagli dell'operazione non sono ancora stati resi noti. Su Omar, come sugli altri due ricercati, Yusuf Kuno Adan e Said Adan Abdi, pende una taglia da un milione di scellini kenioti (circa 8.600 euro). Le indagini finora hanno portato all'arresto di 22 persone, tra cui la moglie di uno dei rapitori. Il movente del sequestro rimane ancora ignoto, sebbene si ventili l'ipotesi di una richiesta di riscatto finita male. I sospettati, secondo fonti locali, hanno precedenti di attivita' di bracconaggio e collusione con i terroristi di al Shabaab. Silvia Romano, cooperante della Onlus Africa Milele, e' stata rapita il 20 novembre dal villaggio di Chakama, a circa 60 chilometri da Malindi, da un commando armato di otto uomini che ha sparato sulla folla davanti alla casa della Onlus, hanno ferito cinque persone, di cui quattro bambini. Stando a quanto riferito da fonti della polizia keniota, sembra del tutto tramontata l'ipotesi che il sequestro sia opera del gruppo jihadista somalo al Shabaab e l'ipotesi piu' seguita e' che si tratti di criminalita' comune. Silvia Costanza Romano, milanese di 23 anni, era impegnata con l'Ong italiana Africa Milele ed era alla sua seconda esperienza come volontaria.