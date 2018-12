CENTRO COMETA, PREMIO UNESCO

martedì 11 dicembre 2018MILANO - Il centro Cometa formazione di Como ha ricevuto la targa di Centro Unevoc, in quanto è uno degli otti istituti Unesco nel settore educazione (unico in Italia) entrato a far parte della rete dell'Unesco-Unevoc International Centre for Technical and Vocational Education and Training (Tvet). ''Questo modo nuovo di accompagnamento dei ragazzi che è la caratteristica di Cometa cerca di evitare le dispersioni scolastiche e testimonia la bontà delle nostre scelte nell'attuare le politiche della Regione. Azioni che si sono rivelate vincenti. L'Unesco ha fatto bene a premiare questa realtà'', ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. ''Questo premio ci inorgoglisce'', ha aggiunto l'assessore all'Istruzione, Melania Rizzoli. ''Dall'anno prossimo - ha spiegato - saremo ancora più determinati perché aumenteremo le professionalità del programma Lombardia plus''. Nel corso del suo intervento, l'assessore Rizzoli ha ricordato che Regione Lombardia investe ogni anno nell'intero sistema formazione più di 225 milioni di euro, dei quali 210 per i percorsi di qualifica e diploma professionale, 5 nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) e oltre 10 nei percorsi post diploma degli Istituti Tecnici Superiori (Its). A questi, si aggiunge la misura Lombardia Plus che, ricorda la Regione, è stata recentemente rifinanziata con 7 milioni di euro.