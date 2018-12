SANCHEZ STA PER CADERE

martedì 11 dicembre 2018MADRID - Una settimana dopo la sconfitta subita alle regionali andaluse e di fronte al timore che le aspettative socialiste per le prossime elezioni possano essere spazzate via dalla crisi catalana, il governo guidato da Pedro Sanchez si trova oggi ad affrontare due importanti sfide: le crescenti proteste dei Comitati per la difesa della Repubblica, che lo scorso fine settimana sono scesi in strada bloccando per ore la circolazione su importanti arterie come la Ap-7, e l'atteggiamento del presidente della Generalitat, Quim Torra, il quale ha chiesto ai Mossos d'Esquadra, la polizia locale, di non agire contro i manifestanti e ha poi invitato la popolazione a seguire l'''esempio della Slovenia'', il paese che nel 1991 ha ottenuto l'indipendenza dalla Jugoslavia con un referendum sull'autodeterminazione che si e' concluso con la cosiddetta ''guerra di 10 giorni'', un conflitto che ha lasciato sul terreno 68 morti. Mettendo da parte la mano tesa e i toni concilianti utilizzati fino ad ora, il primo ministro ha annunciato che il governo inviera' la Polizia nazionale in Catalogna se i Mossos non garantiranno l'ordine pubblico. A determinare il cambio di rotta, anche i timori legati alla questione sicurezza in vista del prossimo Consiglio dei ministri, che si terra' il 21 dicembre a Barcellona. In mezzo a questa tempesta perfetta, l'esecutivo ha quindi deciso di agire ed aumentare la tensione con la Generalitat, in un'escalation politica dalle conseguenze imprevedibili, dal momento che Sanchez ha disperato bisogno dei voti dei separatisti catalani al Congresso, se non vuole essere sfiduciato con il ritorno immediato alle elezioni politiche nazionali.