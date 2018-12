USA:PIU' POSTI DI LAVORATORI

martedì 11 dicembre 2018WASHINGTON - Il numero di posti di lavoro disponibili negli Stati Uniti e' aumentato a ottobre, poiche' le aperture di nuovi posti continuano a superare il numero di statunitensi che perdono il lavoro. L'ultimo giorno lavorativo di ottobre sono stati registrati 7.08 milioni di posti di lavoro destagionalizzati, ha detto il dipartimento del Lavoro, secondo quanto riferisce il ''Wall Street Journal''. Questo dato e' in crescita rispetto ai 6,96 milioni alla fine di settembre, ma in calo rispetto al massimo storico di agosto di 7,29 milioni. Le aperture hanno superato il numero delle persone senza un lavoro ma che lo stanno attivamente ricercando, di 1 milione in ottobre. Un divario maggiore rispetto al mese precedente, ma inferiore alla lettura di agosto di 1,06 milioni. Prima del marzo di quest'anno, le creazioni di nuovi posti di lavoro non avevano mai superato il numero dei lavoratori disoccupati in piu' di 17 anni di registrazioni mensili. L'informazione, il settore immobiliare e l'istruzione sono tra i settori con il numero maggiore di posti creati a ottobre e settembre. Durante il mese di ottobre, 3,51 milioni di americani hanno volontariamente lasciato il lavoro, in calo da 3,56 milioni di settembre. Era il secondo mese in cui le dimissioni sono diminuite. Il numero delle dimissioni e' in aumento rispetto all'anno precedente, e rimane ancora ad un livello storicamente elevato. Cio' suggerisce che molti lavoratori hanno fiducia di trovare presto un nuovo lavoro dopo aver lasciato quello precedente. I licenziamenti e le perdite di lavoro non volontarie sono diminuiti leggermente in ottobre a 1,69 milioni da 1,71 milioni a settembre.