CASINO' CAMPIONE:FUMATA NERA

martedì 11 dicembre 2018COMO - Nessun miracolo di Natale a Campione: ieri l'incontro in Regione Lombardia con i lavoratori si e' risolto con una fumata nera e a gia' domani potrebbero venire recapitate ai 482 dipendenti le lettere di licenziamento. Secondo quanto riporta ''Il Giorno'' di Como, Si e' cosi' conclusa la procedura di licenziamento collettivo. Rsu e sindacati avevano chiesto una sospensione dei licenziamenti in attesa della nomina del commissario straordinario proposto, con emendamento del Governo, alla Finanziaria. Una sorta di proroga, unita pero' alla concessione di un contributo o un ammortizzatore sociale per venire incontro alle esigenze dei lavoratori senza stipendio dal luglio scorso, simile alla sospensione concessa la scorsa settimana dal Tar del Lazio rispetto al taglio degli 86 impiegati comunali, inseriti dopo il default nella lista degli esuberi. Adesso ai dipendenti del casino' residenti in paese - conclude il Giorno - non restera' che presentare domanda di disoccupazione, gia' concessa invece da settembre ai lavoratori del casino' che vivono in Svizzera.