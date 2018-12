TREDICESIME: 11MLD RISPARMI

martedì 11 dicembre 2018In arrivo per 34 milioni di italiani 44,3 miliardi di euro per le tredicesime mensilità, l'1,2% in piu' rispetto allo scorso anno. In crescita anche la quota del totale delle tredicesime che verra' destinata al risparmio, +5,8% sul 2017, circa 600 milioni in piu', per un totale di circa 11 miliardi di euro. Piu' o meno stabile, invece, la quota destinata agli acquisti: saranno 22,4 miliardi, lo 0,2% in piu' rispetto allo scorso anno, oltre la meta' del monte complessivo della tredicesima mensilita'. E' quanto emerso dalle elaborazioni dell'Ufficio Economico Confesercenti sui dati di un'indagine condotta con Swg. Oltre 10,8 miliardi di euro, invece, verranno utilizzati per saldare conti in sospeso e mutuo: una cifra elevata (si tratta del 22% del totale), ma in diminuzione dell'1,1% rispetto al 2017. Tra le spese, come sempre, faranno la parte del leone quelle per la casa e la famiglia: questa voce assorbira' il 32% del totale delle tredicesime, per un totale di 14,7 miliardi, circa 219 milioni di euro in piu' rispetto al 2017. Diminuisce, invece, la quota della mensilita' destinata ai doni: quest'anno saranno circa 7,7 miliardi euro, con una flessione del -2,2% (-171 milioni). Ed ecco la classifica dei regali che gli italiani vorrebbero trovare sotto il proprio albero. In cima alle preferenze, a grande distanza, ci sono i buoni acquisto, da spendere come e quando si vuole nei negozi di propria scelta e desiderati dal 20% degli intervistati. Seguono i libri (16%), i prodotti tecnologici ed i regali enogastronomici (entrambi al 15%) poi capi d'abbigliamento (13%), profumi o cosmetici (8%), smartbox o simili (5%), arredamento/cose per la casa (4%) e infine gioielli e giochi.