CONTE: EUROPEIZZARE RIMPATRI

martedì 11 dicembre 2018ROMA - CAMERA DEPUTATI - ''È ora di far seguire alle parole i fatti e dare corpo a una gestione e regolazione dei flussi migratori autenticamente europea. Essa non può eludere la sfida prioritaria dei movimenti primari e la gestione dei salvati in mare'', perché ''l'onere della gestione degli sbarchi non può gravare sui Paesi di primo arrivo: occorre un coordinamento europeo sin dalla fase di sbarco''. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. ''Un meccanismo di gestione dei salvati in mare richiede uno sforzo condiviso e azioni congiunte soprattutto in tre componenti'', ha aggiunto Conte elencando le fasi di sbarco, redistribuzione e rimpatrio. Sulla prima, per il premier italiano, serve che ''gli Stati membri, non solo costieri, si facciano carico di uno sforzo realmente condiviso''. Inoltre, ''non posso accettare di limitare la redistribuzione alla sola categoria degli aventi diritto alla protezione internazionale. Una simile opzione implicherebbe un onere aggiuntivo sul Paese di sbarco complicando le gestione europea anzichè semplificandola''. Infine, sui rimpatri dei non aventi diritto alla protezione ''occorre un'europeizzazione'', ha specificato Conte. ''Serve attenzione particolare all'Africa anche su fondi - ha aggiunto il premier -. Serve molta attenzione al continente africano, anche sul tema dei fondi. L'Africa va aiutata e l'Italia è in prima linea su questo''.