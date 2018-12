BOLSONARO: NO AL COMPACT ONU

martedì 11 dicembre 2018BRASILE - Il governo brasiliano del presidente eletto Jair Bolsonaro ''si dissocerà'' dal patto globale sulle migrazioni, approvato ieri a Marrakech. Lo ha scritto il prossimo ministro degli Esteri Ernesto Araujo sul proprio profilo di Twitter. Il ministro entrante ritiene si tratti di uno strumento inadeguato per fronteggiare il problema. La migrazione non deve essere trattata come una questione globale, ma in accordo con la realta' e la sovranita' di ciascun paese''. Araujo assicura che la migrazione sara' ''benvenuta'' dal governo che si insediera' dal 1° gennaio 2019, ma non potra' essere indiscriminata: occorrera' stabilire criteri per garantire la sicurezza dei migranti e dei cittadini del paese di arrivo. ''L'immigrazione deve essere al servizio degli interessi nazionali e della coesione di ciascuna societa''', ha scritto il futuro ministro. La scelta di Brasilia seguira' quanto fatto da altri paesi tra cui Stati Uniti, Ungheria, Austria e dai latinoamericani Cile e Repubblica Dominicana, più tutti i Paesi del Gruppo di Visegrad.