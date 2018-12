BORSA: CADUTA AZIONI LUSSO

martedì 11 dicembre 2018MILANO - BORSA - Titoli del lusso ancora nel mirino delle vendite, dopo i cali della vigilia. Ferragamo arretra del 2,28% a 19,52 euro, Moncler dell'1,7% a 27,46 euro, Aeffe dello 0,44% a 2,28 euro e Tod's del 3% a 39,36 euro. Tenta un timido recupero Cucinelli, segnando un rialzo dello 0,18%, attestandosi a 28,4 euro. A Parigi, invece, i titoli del lusso rialzano la testa, ma ieri avevano registrato consistenti perdite. Kering sale dello 0,77% e Lvmh dell'1,8%. Gli investitori sono cauti verso le luxury companies visto che potrebbero risentire della guerra commerciale Stati Uniti-Cina e del rallentamento dell'economia globale. I conti di fine 2018, in piu', potrebbero essere negativamente impattati dalle proteste dei gilet gialli a Parigi: la capitale francese e' infatti una delle citta' piu' importanti per lo shopping di articoli di alto di gamma. Ieri, comunque, a scatenare le vendite e' stata Goldman Sachs, che ha dato una sforbiciata alle stime di crescita dell'intero comparto del lusso europeo. Nel dettaglio, la banca d'affari ha rivisto le attese sugli utili per il biennio 2019-2020 in seguito alle previsioni di un rallentamento del settore. D'altra parte Goldman ha emesso una raccomandazione positiva sulle azioni dei gruppi francesi e anche su Moncler. Per la societa' del piumino gli analisti della banca Usa hanno stimato un target price a 41 euro, livello notevolmente piu' elevato delle attuali quotazioni. Hanno invece raccomandato cautela su Cucinelli e Ferragamo ('Neutral'), mentre hanno consigliato di alleggerire le posizioni su Tod's ('Sell').