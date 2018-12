ROMA:INCENDIO E NUBE TOSSICA

martedì 11 dicembre 2018ROMA - Si sta progressivamente ma lentamente riducendo il vasto incendio divampato nella notte a Roma un deposito nell'impianto TMB dell'Ama su Via Salaria. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con 12 squadre (circa 40 uomini) e ora ne sono rimaste 5 per le operazioni di spegnimento. Essendo l'area interessata dalle fiamme particolarmente ampia (il rogo ha interessato un capannone di circa 2.000 mq per la raccolta d'immondizia), si sta aspettando che diminuiscano le fiamme, anche per autocombustione, per poi bonificare del tutto il deposito. Dal luogo dell'incendio una nube scura si alza da ore nell'aria, visibile a chilometri di distanza, con una nebbia grigia che ha lentamente raggiunto e coperto anche quartieri più centrali di Roma nella zona nord della Capitale. ''L'aria - riferiscono i cittadini - è irrespirabile, con un odore acre che si percepisce distintamente anche a grande distanza''. Sul posto anche i carabinieri della stazione ''Montesacro'', per le attività di indagine. Sono in arrivo i tecnici Arpa per monitorare la qualità dell'aria, che ovviamente è inquinata dai fumi certamente tossici dell'incendio di rifiuti.