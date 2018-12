REPUBBLICA CECA: BOOM LAVORO

lunedì 10 dicembre 2018PRAGA - Parlare di boom economico nella Repubblica Ceca è perfino poco, dato che la disoccupazione è scesa a percentuali prossime allo zero, risultato che nessun'altra nazione della Ue può vantare, neppure le altre nazioni del Gruppo di Visegrad, che per altro vantano Pil sempre sopra il 3% di crescita nel 2018 e addirittura prossime al 4% nel 2019, tutte nazioni accomunate da una caratteristica: non usano l'euro. Ad ogni modo, la notizia bomba di oggi è che la disoccupazione nella Repubblica Ceca e' stabile al 2,8 per cento a novembre. Il mese scorso risultavano senza lavoro solo 215.010 persone, il dato più basso da giugno 1997. Il numero di posti vacanti per mancanza di lavoratori disponibili ad essere assunti e' invece aumentato a oltre 323.500. Lo ha annunciato oggi l'ufficio ceco del lavoro (Upcr) citato dall'agenzia di stampa ''Ctk''. Gli analisti ora prevedono che si verificherà una stagnazione della disoccupazione, ovvero che il tasso non continuerà a scendere, ma è chiaro che più basso di così sarebbe perfino rischioso. Lo scorso novembre 2017, il tasso di disoccupazione era del 3,5 per cento. A livello regionale il piu' basso, pari all'1,8 per cento, e' stato registrato nella regione di Pardubice. A Praga e nella regione di Pilsen, la più popolosa, la disoccupazione è dell'1,9 per cento e nelle regioni di Ceske Budejovice e Hradec Kralove al due per cento. Al contrario, il tasso piu' alto, che è al 4,3 per cento (perfino in Germania se lo sognano), si e' registrato nelle regioni di Ostrava e Usti Nad Labem.