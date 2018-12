FONTANA PARLA DI TRENORD

lunedì 10 dicembre 2018MILANO - E' entrato in vigore ieri l'orario invernale di Trenord e ai pendolari il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, dice che ''prima di protestare bisogna vedere le risposte''. Con la sostituzione di alcuni treni con autobus sulle tratte e negli orari con meno passeggeri ''e' chiaro che ci saranno dei disagi, speriamo che i disagi siano contenuti e che la grande parte di quelle 750 mila persone che tutte le mattine usano i treni per recarsi al posto di lavoro possano a loro volta una risposta migliore rispetto a quella che si e' avuta fino ad oggi Ci rendiamo conto che non e' l'optimum''. D'altronde, ha ribadito Fontana il problema ''e' strutturale'' e non puo' essere risolto in pochi mesi, bisogna aspettare l'arrivo dei nuovi treni. ''Purtroppo - ha spiegato a margine della presentazione del Concerto d'inverno della Filarmonica della Scala - prima di fare questa scelta io ho chiesto al mondo se ci fossero società che affittavano e vendevano carrozze e dipendenti. Purtroppo non abbiamo trovato nulla''. ''Per i dipendenti - ha sottolineato il presidente - ci siamo attrezzati e dentro la fine di febbraio dovremmo essere a regime come numero di dipendenti necessari. Le carrozze presentano un problema e poi dobbiamo aspettare che Rfi ci dia i tempi degli interventi sulle reti perchè una parte delle difficoltà dipendente dalle reti che sono mancanti, arretrate e vecchie''.