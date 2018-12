ASSOLOMBARDA: BENE SALVINI

lunedì 10 dicembre 2018MILANO - ''E' stato il primo incontro positivo che ha sbloccato la situazione che era legata all'incomprensione piu' che alla sostanza. Gli abbiamo fatto capire che l'impresa e' centrale in qualsiasi Governo e in qualsiasi politica industriale''. Cosi' il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, commenta l'incontro di ieri con il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e 14 sigle imprenditoriali. A margine di un incontro nella sede di Assolombarda, Bonometti aggiunge che ''qui oggi abbiamo un incontro con il ministro dell'Interno, Salvini'' al quale ''esporremo i problemi dell' industria lombarda che e' la locomotiva economica del Paese, perche' le imprese non possono aspettare: in questo momento hanno bisogno di ritrovare quella fiducia per tornare a investire e creare sviluppo e occupazione''. Tornando all'incontro di ieri, Bonometti si augura che '' il vicepremier abbia recepito i problemi delle imprese che producono e creano lavoro e occupazione''. Inoltre, ''il fatto positivo e' che il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, per domani ha convocato tutte le categorie''.