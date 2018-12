STRAGE DISCOTECA: RAPINATORI

lunedì 10 dicembre 2018ANCONA - Due persone, da quanto trapela maggiorenni, sono stati fermati questa mattina dai carabinieri perche' in possesso di droga. Al momento non c'e' alcuna conferma che possa esistere un legame tra questi nuovi provvedimenti e quanto e' accaduto all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, dove sono morti cinque adolescenti marchigiani e una giovane mamma. I due fermi di questa mattina seguono quello effettuato ieri, sempre dai militari e sempre per possesso di droga, di un 16enne che abita in provincia di Ancona, a pochi chilometri dal club, e che sarebbe stato visto con un cappellino in testa e una mascherina all'interno della sala, dove centinaia di ragazzi aspettavano, venerdi' notte, l'esibizione del trapper Sfera Ebbasta. Gli inquirenti stanno lavorando su diverse ipotesi, ma quella che sta prendendo corpo sin da ieri - e sostenuta da alcune testimonianze dirette di chi era all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing', e' che quella notte fosse in azione una banda di giovani rapinatori. Gli inquirenti faranno il punto delle indagini questo pomeriggio in procura. Se così fosse, la strage sarebbe stata provocata da una banda di giovani criminali nell'intento di portare a segno una grande rapina ai danni dei presenti. Le ipotesi di reato a quel punto sarebbero gravissime. Punibili con l'ergastolo.