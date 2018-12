TANTI ASSENTI A MARRAKECH

lunedì 10 dicembre 2018Il Global Compact delle Nazioni Unite sulla migrazione e' stato formalmente approvato questa mattina a Marrakech, dopo la proclamazione a voce e il tradizionale colpo di maglietto, di fronte ai rappresentanti di circa 150 paesi riuniti in una conferenza intergovernativa. ''Questo momento e' il risultato dell'impegno'', ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, all'apertura del dibattito. ''Non dobbiamo soccombere alla paura o alle false narrazioni'' sulla migrazione, ha aggiunto. Guterres ha denunciato le ''molte menzogne'' diffuse su questo accordo, che ora devono essere oggetto di un voto di ratifica finale, il 19 dicembre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Patto mira a rafforzare ''la cooperazione sulla migrazione internazionale in tutti i suoi aspetti''. La sensibilita' dell'argomento ha spinto diversi paesi a ritirare l'appoggio a questo testo (43 nazioni non sono presenti oggi a Marrakech) che, ha sottolineato Guterres, ''non e' legalmente vincolante''. Il patto di circa 40 pagine, ''promuove la cooperazione internazionale sulla migrazione tra tutti gli attori rilevanti, sapendo che nessun singolo stato puo' gestire da solo il problema della migrazione''. Rispetta la sovranità degli Stati e gli obblighi del diritto internazionale'', ha aggiunto Guterres. Proprio per il fatto che questo documento non ha alcun valore decisionale sul tema migrazioni, sfugge il senso di firmare un pezzo di carta fine a sè stesso e fortemente sponsorizzato, due anni fa, dall'allora presidente Obama in chiave elettorale, a suo parere favorevole alla candidata Hillary Clinton, poi clamorosamente confitta da Donald Trump.