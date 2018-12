SPARTIZIONE FRANCIA-GERMANIA

lunedì 10 dicembre 2018BERLINO - Per la nomina delle prossime alte cariche dell'Ue, in particolare a seguito delle elezioni europee che si terranno a maggio 2019, ''è richiesta l'autorità'' del cancelliere tedesco Angela Merkel. E' quanto affermato dal commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco ''Der Tagesspiegel''. Per Oettinger, il periodo restante del mandato di Merkel come cancelliere della Germania, che terminerà nel 2021, e' di ''cruciale importanza per le politiche europee''. In particolare, ha affermato Oettinger, ''nella prossima nomina delle alte cariche dell'Ue, e' richiesta l'autorità del cancelliere''. A tal fine, il commissario europeo al Bilancio ha auspicato che Merkel rimanga ''forte a livello europeo''. Per Oettinger, ''la massima priorità'' e' la nomina a presidente della Commissione europea di Mafred Weber, esponente dell'Unione cristiano-sociale e capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo. La candidatura di Weber e' sostenuta da Merkel, che a tale scopo ha sacrificato la nomina del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, a successore di Mario Draghi al vertice della Banca centrale europea (Bce). Una scelta che pare condivisa dallo stesso Oettinger, il quale ha recentemente affermato di preferire un tedesco alla presidenza della Commissione europea e un ''saggio francese'' alla guida della Bce. Insomma, è una perfetta spartizione tra Germania e Francia di tutte le cariche di vertice decisive della Ue.