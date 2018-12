USA-CINA: 1°MARZO E' LIMITE

lunedì 10 dicembre 2018WASHINGTON - Il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, ha ribadito che in assenza di un accordo sul commercio con Pechino entro il 1° marzo prossimo, gli Usa procederanno ad imporre nuovi dazi a carico delle merci d'importazione cinesi. ''Per quanto mi riguarda, (quella del 1° marzo) e' una scadenza rigida. Quando ne discuto con il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump), non si parla mai di spingerci oltre il mese di marzo'', ha dichiarato Lighthizer nel corso di una intervista al programma ''Face the Nation'' di Cbs News. Le parole del funzionario chiudono una settimana di incertezza, dopo l'incontro di Buenos Aires tra i leader delle due maggiori Economie del Globo, culminato in un accordo per una ''tregua'' di 90 giorni dalle ostilita' commerciali. ''Ci siamo organizzati in modo tale da aumentare le tariffe alla scadenza dei 90 giorni'', ha avvertito il Rappresentante del Commercio, riferendosi all'ipotesi che Washington e Pechino non giungano a un'intesa per appianare la bilancia commerciale tra i due paesi e tutelare la proprietà intellettuale delle aziende Usa. Rivolgendosi ai mercati finanziari, che la scorsa settimana hanno dato segno di forte nervosismo, Lighthizer ha dichiarato che gli investitori ''possono essere sicuri che se sara' possibile giungere a un accordo per proteggere la tecnologia Usa e ottenere ulteriore accesso al mercato (cinese), il presidente ci solleciterà a coglierlo. In caso contrario, ricorreremo alle tariffe, (cioè ai dazi doganali -ndr)''.