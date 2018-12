SANCHEZ FIRMA GLOBAL COMPACT

lunedì 10 dicembre 2018MADRID - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si rechera' oggi, 10 dicembre, a Marrakech, per ratificare il Global compact for migration, il documento con cui le Nazioni Unite si impegnano ad affrontare congiuntamente la sfida dell'immigrazione in modo sicuro e ordinato, solo secondo l'Onu, ovviamente... Lo scrive il quotidiano ''El Pais'', sottolineando che il leader socialista approfitterà della sua seconda visita in un mese in Marocco per presentare una serie di misure in materia di immigrazione. L'esecutivo del Psoe e' convinto che la Spagna sia ''uno dei paesi piu' preparati per affrontare il fenomeno, grazie alla sua storia come meta di arrivo, transito, partenza e ritorno di migranti''. Secondo quanto si apprende, Sanchez interverra' al summit per annunciare la celebrazione, nel primo semestre del 2019, di una conferenza sulla desertificazione ad Almeri'a, dove, 25 anni fa, si tenne il primo congresso internazionale sulla questione. Durante l'incontro si cerchera' di affrontare la relazione tra cambiamento climatico, desertificazione e migrazione. Il caso piu' preoccupante e' quello del Sahel, una regione a sud del deserto del Sahara, in ginocchio a causa della poverta', dei cambiamenti climatici e della penetrazione dello jihadismo radicale. ''E' urgente fare qualcosa per il Sahel, che spinge le persone alla migrazione. Dobbiamo studiare come fermare questa espansione della desertificazione e come recuperare terreni agricoli e prendere provvedimenti per stabilire le popolazioni di queste aree'', hanno fatto sapere fonti governative. Ma l'opinione pubblica spagnola è fortemente contraria a questa adesione voluta dal socialista Sanchez.