MACRON IN DIRETTA STASERA...

lunedì 10 dicembre 2018PARIGI - Il presidente francese Macron, terra' questa sera un discorso in diretta televisiva, durante il quale dovrebbe annunciare alcune concessioni per tentare di calmare la protesta dei gilet gialli. Il capo dell'Eliseo vuole inviare un messaggio chiaro ai francesi mostrando un cambiamento di rotta radicale nella sua politica, nelal sostanza facnedo un gigantesco ''mea culpa''. Il portavoce del governo, Benjamin Griveaux, ha fatto sapere che ci saranno degli ''annunci forti'' che dovranno rispondere alla ''collera del momento''. Secondo ''Libèration'' una buona parte dei gilet gialli non ''si aspetta nulla'' dal discorso di Macron e resta convinto a continuare la protesta. Le due principali rivendicazioni dei manifestanti riguardano il potere d'acquisto e le questioni democratiche. ''Les Echos'' parla delle forti divergenze all'interno del Ministero dell'Economia, tra il ministro dei Conti pubblici, Gerald Darmin, piu' concentrato sul potere d'acquisto, e il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, preoccupato per la crescita delle imprese. In mattinata, Macron incontrera' all'Eliseo leader di associazioni imprenditoriali e sindacali, insieme a rappresentanti locali. La presidenza ha fatto sapere che l'appuntamento avra' l'obiettivo di uscire da ''questo grave momento che attraversa la nazione'' e ridare il giusto valore ai corpi intermedi. Il premier Edouard Philippe aveva gia' ricevuto i partner sociali lo scorso 30 novembre per trovare delle soluzioni rapide ed efficaci, ma l'incontro si era concluso con un completo fallimento. Macron stasera potrebbe anche annunciare elezioni anticipate, secondo alcune voci parlamentari.