GILET GIALLI, PIL IN CALO

lunedì 10 dicembre 2018PARIGI - Le proteste dei gilet gialli in Francia, condivise da oltre il 65% dei cittadini, hanno avuto un forte impatto negativo sull'economia nazionale. Lo scrive la stampa, sottolineando che il settore commerciale e' stato il primo ad essere interessato dalla mobilitazione. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, questa mattina ha dichiarato che le proteste faranno perdere lo 0,1 per cento alla crescita del quarto trimestre. La Banca di Francia, invece, ha rivisto le stime, prevedendo per gli ultimi tre mesi dell'anno una crescita dello 0,2 per cento, contro lo 0,4 inizialmente annunciato. Dal canto loro, i marchi della grande distribuzione non hanno ancora reso note delle cifre esatte. La Federazione del commercio e della distribuzione (FCD) ha fatto sapere che molti supermercati e centri commerciali sono rimasti chiusi nei quartieri della capitale e di altre citta' francesi vicini ai luoghi delle manifestazioni. In questa situazione l'unico settore a trarre profitto e' quello dell'e-commerce. ''Il grande vincitore e' Amazon'' ha dichiarato Jacques Creyssel, delegato generale della FCD. ''Les Echos'', scrive che la protesta dei gilet gialli e' la ''goccia che fa traboccare il vaso'' per i grandi gruppi di distribuzione, messi gia' in crisi dai concorrenti del web.