MARINE LE PEN ACCUSA MACRON

giovedì 6 dicembre 2018Macron 'corresponsabile' delle politiche in Libia e nella regione hanno portato al caos ed alla destabilizzazione. L'accusa arriva da Marine Le Pen, che, in un'intervista denuncia i fallimenti anche europei in risposta alla domanda su come giudica la posizione del presidente francese sulla Libia. La leader della destra francese parte da una citazione - ''Albert Einstein scriveva: non si può risolvere un problema con il modo di pensare che lo ha generato'' - per denunciare che Macron ''partecipa, attraverso il suo coinvolgimento nelle politiche condotte in precedenza, a questo accecamento, che ha condotto la regione al conflitto, alla destabilizzazione, al caos ed allo sviluppo potenziale di reti di immigrazione, traffico d'armi e droga''. Non solo: tutto questo è conseguenza anche del ''fallimento evidente dell'Unione Europea e della sua 'scommessa democratica e pacificatrice' che si fonda sulla creazione di una politica europea di vicinato destinata a far convergere delle società senza passato democratico verso gli ideali europei'', accusa la Le Pen. Secondo la leader di Rn, ''questa ignoranza delle realtà storiche, culturali e, nel caso della Libia, del peso delle tribù, ha condotto alla peggiore delle politiche, far cadere un dittatore per rimpiazzarlo con milizie islamiste che mettono il Paese a ferro e fuoco. La stabilizzazione della Libia è essenziale se vogliamo prosciugare i flussi migratori estremamente consistenti in questo Paese. E' il percorso seguito da Matteo Salvini ed è ugualmente il nostro obiettivo. La nostra proposta di creare sul posto in zone sicure centri per l'esame delle richieste di asilo si avvicina in questo senso alla posizione del governo italiano''.