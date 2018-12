ONU, STESSO ERRORE DELLA UE

giovedì 6 dicembre 2018Con il Global Compact sull'immigrazione, l'Onu potrebbe commettere ''lo stesso errore'' fatto dall'Ue con le quote obbligatorie. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, nel suo intervento oggi a Milano per la ministeriale che chiude la presidenza di turno italiana dell'organizzazione internazionale con sede a Vienna. Secondo il capo della diplomazia di Budapest, il Global Compact Onu e' un errore in quanto inquadra l'immigrazione come ''un diritto umano'' senza considerazioni per la sicurezza. Szijjarto ha evidenziato che alcuni paesi come l'Ungheria hanno respinto tale visione, ''mettendo al primo posto la sicurezza dei paesi''. Come osservato dal ministro, l'Ungheria si trova lungo la rotta balcanica dell'immigrazione ed e' molto chiaro che ''flussi migratori incontrollati sono in grado di destabilizzare i paesi di destinazione''. ''Molti migranti non rispettano i nostri modi di vivere ed i nostri valori'', ha detto. Secondo Szijjarto, l'Osce deve avere un approccio consapevole dei rischi derivanti da ingenti flussi migratori. In quest'ottica, il ministro ha detto che bisogna sostenere i paesi dell'Asia centrale negli sforzi contro il terrorismo.